С 4 октября Казань с Грозным свяжет новый авиарейс

С 1 ноября добавят еще один вылет по субботам. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 4 октября Казань и Грозный свяжет новый авиарейс. Первое время полеты будут осуществляться раз в неделю, по вторникам. Из столицы Татарстана самолет будет вылетать в 9:50, обратно – в 13:40. Время в пути составит около трех часов.

- С 1 ноября добавят еще один вылет по субботам, а расписание имеющегося рейса изменится, - говорят в пресс-службе Международного аэропорта «Казань».

Летят из Казани в Грозный и обратно будут самолеты Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

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