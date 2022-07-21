Пропавший в Йошкар-Оле мужчина найден живым спустя сутки

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Йошкар-Оле завершились поиски 58-летнего Вячеслава Майорова. Напомним, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и пропал 19 июля. Родные отмечались, что он нуждается в медицинской помощи.

Вячеслав был обнаружен живым спустя сутки поисков, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Где он находился все это время и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

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