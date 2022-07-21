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Общество21 июля 2022 11:03

«Бабушки из Бураново» выступят на мероприятии «Древо жизни» в Казани

Оно состоится 28 июля в парке «Черное озеро»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Начало гуляний запланировано на 18:00.

Начало гуляний запланировано на 18:00.

28 июля в казанском парке «Черное озеро» пройдет мероприятие «Древо жизни», посвященное удмуртской культуре. на праздничном концерте перед жителями и гостями города выступят бабушки из Бураново и коллективы из Татарстана, в том числе и фолк-группа «Zakaria».

Также в ходе праздника состоятся мастер-классы по традиционному удмуртскому танцу, изготовлению национального нагрудного украшения и ткачеству. Вечер завершится диджей-сетом от электронного музыканта Dark-Ray.

Начало праздника запланировано на 18:00.

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