Избили и сбросили в подпол: двух жителей Татарстана обвиняют в незаконном лишении свободы приятеля

Преступление произошло 5 мая в селе Кошки-Теняково Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Буинского района в возрасте 47 и 54 лет. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном лишении свободы, но свою вину признают лишь частично.

По версии следствия, 5 мая обвиняемые приехали после работы в село Кошки-Теняково и остались ночевать там у знакомого. Когда последний ушел по делам, мужчины выпили алкоголь и легли спать. Вернувшись пьяным, хозяин дома решил прогнать гостей. Для этого он сел на одного из них и ударил топором по голове.

- На крики проснулся второй обвиняемый, после чего они вдвоем избили хозяина и сбросили подпол, поставив сверху диван, а затем легли спать. На утро они открыли мужчину и ушли на работу, - утверждают в следственном управлении СКР по Татарстану.

В скором времени мужчины предстанет перед судом. Известно, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности 16 раз.

Уголовное дело в отношении потерпевшего находится в производстве органов внутренних дел.

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