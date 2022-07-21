Банк «Открытие»: половина жителей ПФО ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам

Банк «Открытие»

51% жителей Приволжского федерального округа ожидают, что ставки по кредитам в 2022 году будут продолжать снижаться. Из них 40% считают, что это очень вероятно, а 11% уверены в этом абсолютно. При этом 7% также убеждены, что ставки по кредитам больше снижаться не будут, а 42% склоняются к тому, что уменьшения больше не будет. Таковы результаты опроса* личных прогнозов жителей округа на второе полугодие 2022 года, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

70% жителей ПФО не изменили своего отношения к готовности взять потребительский кредит в ближайшие 3-6 месяцев после снижения ставки: при этом 55% не хотели взять такой кредит раньше, не хотят и сейчас, а 15% наоборот хотели брать кредит при более высоких ставках, и не отказались от своего намерения.

16% хотели брать потребкредит до снижения ставки, а сейчас расхотели. 12% не хотели брать кредит при высоких ставках, а сейчас рассматривают для себя такую возможность. 3% уже взяли такой кредит по новой сниженной ставке. Таким образом, 27% жителей округа потенциально готовы взять потребительский кредит в ближайшие 3-6 месяцев.

78% опрошенных не изменили личных планов насчет автокредита после снижения ставки: 66% не хотели брать такой кредит в ближайшие 3-6 месяцев до снижения ставки и не хотят сейчас, 12% намеревались сделать это раньше и собираются сейчас.

13% раньше хотели взять автокредит, а после начала периода снижения ставок расхотели. 8% не хотели брать автокредит раньше, а сейчас готовы сделать это. Уже взяли автокредит по сниженной ставке 1% опрошенных. Таким образом, воспользоваться автокредитом в ближайшие 3-6 месяцев готовы 20% респондентов.

65% жителей ПФО не изменили отношения к ипотеке после снижения ставок: 54% не хотели брать ипотечный кредит раньше и не хотят сейчас, 11% хотели сделать это до снижения ставок и готовы сейчас.

17% раньше хотели брать ипотеку, а теперь не хотят, несмотря на снижение ставок. 11% раньше не хотели, а теперь хотят стать ипотечными заемщиками. 7% уже взяли ипотеку по новой сниженной ставке. Возможность воспользоваться ипотекой в итоге рассматривают около 22% жителей округа.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 12-19 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).