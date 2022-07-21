Стало известно, когда полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич вернется на поле

Спортсмен пострадал во время игры с «Динамо». Фото: футбольный клуб «Рубин»

По информации «КП-Казань», полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич имеет все шансы вернуться на футбольное поле в текущем году. Травма крестообразных связок, которую футболист получил во время игры с «Динамо», оказалась не такой серьезной, какой считалась изначально.

- Вероятные сроки восстановления Йевтича - от 5 до 7 месяцев. В лучшем случае вновь сыграть в футбол он сможет в конце осенней части сезона. Однако, рисковать здоровьем иностранца и выпускать на искусственные поля в холодную погоду - не лучшая затея. Поэтому скорее всего, полноценно приносить пользу команде Дарко сможет лишь на зимних сборах. Но опять-таки, шансы на опережение графика все еще есть, - заявил «Комсомолке» близкий к ситуации источник.

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