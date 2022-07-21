В отношении жителя Татарстана, который наехал на полицейского, возбуждено уголовное дело

После совершенного злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Фото: скриншот

В отношениии 33-летнего жителя села Высокая гора, который протащил на капоте авто полицейского, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Свою вину в произошедшем мужчина признал полностью.

Напомним, 20 июля на трассе М7 автоинспекторы остановили автомобиль Hyundai. Когда водителя попросили предъявить документы, он начал движение, наехав на одного из полицейских. Инспектор проехал на капоте иномарки несколько метров, после чего ему удалось слезть.

- В дальнейшем подозреваемый скрылся, однако спустя некоторое время был задержан в Московском районе Казани, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Оказалось, что мужчина лишен водительского удостоверения. Ранее он уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти и нарушение ПДД.

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