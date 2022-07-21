В Татарстане вновь начало расти число случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 8,3%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После небольшого спада в Татарстане вновь начало расти число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. За минувшие сутки вирус подтвердился у 41 человека, сообщает в четверг, 21 июля, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Вместе с тем накануне были госпитализированы 28 зараженных и выписаны 123 переболевших коронавирус жителей республики.

Отметим, что с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 153 406 татарстанцев, 149 952 из которых выздоровели, а 1 996 - скончались. На данный момент коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 8,3%.

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