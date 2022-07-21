СУ СКР по Марий Эл: пьяный житель Звенигово до смерти избил бывшую жену снежколепом

Преступление произошло 3 февраля текущего года. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Звенигово, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшей жены, вследствие чего она скончалась. Преступления произошло 3 февраля текущего года.

По версии следствия, экс-супруги выпивали, когда мужчина взял снежколеп и начал избивать им женщину. От полученных травм последняя скончалась на месте.

- По уголовному делу назначены и проведены 3 судебно-медицинские, 3 биологические, медико-криминалистическая, судебно-психиатрическая экспертизы, допрошены свидетели, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

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