Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 8:02

Казанским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях стал Павел Абрамов

Ранее он был прокурором Алексеевского района республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Нового начальника уже представили коллективу.

Нового начальника уже представили коллективу.

Фото: прокуратура Татарстана

На должность казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Татарстана назначен Павел Абрамов. Последние четыре года он возглавлял надзорное ведомство в Алексеевском районе.

Известно, что работу в органах прокуратуры Абрамов начал в 2007 году с должности помощника Татарского природоохранного межрайонного прокурора республики. С 2015 по 2016 годы он был помощником прокурора Советского района Казани, в 2016 - старшим помощником прокурора Авиастроительного района города, с 2016 по 2017 - зампрокурора Советского района города, а с 2017 по 2018 - зампрокурора Кировского района города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокурором Тетюшского района Татарстана назначили Оксану Шуста

Нового начальника уже представили коллективу местного надзорного органа (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram