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Происшествия21 июля 2022 7:29

В Чебоксарах вспыхнул торговый комплекс «Северная ярмарка»

Огонь охватил два киоска и уничтожил находившийся внутри товар
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На тушение огня пожарным понадобилось 50 минут. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

На тушение огня пожарным понадобилось 50 минут. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Около восьми часов вечера в среду, 20 июля, в Чебоксарах загорелся торговый комплекс «Северная ярмарка». Огонь охватил два киоска и уничтожил весь находившийся там товар. Пламя в любой момент могло перекинуться на соседние павильоны. Однако прибывшим на место пожарным удалось их спасти.

На ликвидацию пожара ушло 50 минут. Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

Последствия ЧП. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Последствия ЧП. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

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