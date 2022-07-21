В Татарстане водитель провез полицейского на капоте, не желая показывать свои документы

Инцидент произошел на трассе М7 в Высокогорском районе. Фото: скриншот

В среду, 20 июля, на трассе М7 в Высокогорском районе автоинспекторы заметили подозрительную иномарку. Когда остановившегося водителя попросили показать документы, он тронулся с места. Не остановил нарушителя даже полицейский, стоявший на пути. Он сбил его и провез на капоте около семи метров.

Как только правоохранителю удалось спуститься с машины, началась погоня. В итоге нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Там выяснилось, что мужчина лишен водительских прав. Ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти и нарушение ПДД.

- По факту оказания сопротивления полицейским проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы, для принятия процессуального решения, - сообщают в МВД Татарстана.

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