В Казани пьяная компания потеряла своего собутыльника у озера, мужчина мог утонуть

С начала лета в Татарстане произошло 32 несчастных случая на воде. Фото: МЧС Татарстана

В среду, 20 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на озере Малое Лебяжье в Казани пьяная компания не может найти своего собутыльника. Отдыхающие предполагают, что их приятель утонул.

На место оперативно прибыли водолазы. Поиски пропавшего мужчины в этот день результатов не дали. Они продолжились 21 числа.

- С 1 июля на территории Татарстана произошли 32 несчастных случая на воде, в результате которых погибли 25 человек (в том числе семь детей). Спасены на воде были 38 человек, - сообщает пресс-служба МЧС республики.

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