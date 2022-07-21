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Общество21 июля 2022 6:26

Началась праздничная служба в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы

Божественную литургию возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В храм пришли тысячи верующих.

В храм пришли тысячи верующих.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы началась праздничная служба в честь 443-летия обретения чудотворного образа. Божественную литургию возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

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Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В храм пришли тысячи верующих, среди которых не только казанцы, но и жители других регионов республики.

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