Началась праздничная служба в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы

В храм пришли тысячи верующих. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы началась праздничная служба в честь 443-летия обретения чудотворного образа. Божественную литургию возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

ni_title Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В храм пришли тысячи верующих, среди которых не только казанцы, но и жители других регионов республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram