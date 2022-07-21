Началась праздничная служба в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы

В храм пришли тысячи верующих.
Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы началась праздничная служба в честь 443-летия обретения чудотворного образа. Божественную литургию возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
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Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В храм пришли тысячи верующих, среди которых не только казанцы, но и жители других регионов республики.
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