Власти Набережных Челнов объяснили, почему полицейские не ездят на купленных для них сигвеях

Они должны были использоваться сотрудниками ППС для патрулирования улиц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Набережных Челнов задались вопросом, куда исчезли сигвеи, которые в 2011 году получили местные полицейские. По идее этот транспорт должен был использоваться сотрудниками ППС для патрулирования улиц.

В администрации города людям объяснили, что сигвеи эксплуатировались все в том же 2011 году, но после были отправлены на склад, так как у них закончился ресурс аккумуляторов. Власти заметили, что сигвеи находятся на "ответственном хранении".

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram