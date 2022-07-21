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Общество21 июля 2022 6:16

Власти Набережных Челнов объяснили, почему полицейские не ездят на купленных для них сигвеях

Сейчас этот транспорт стоит на складе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Они должны были использоваться сотрудниками ППС для патрулирования улиц.

Они должны были использоваться сотрудниками ППС для патрулирования улиц.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Набережных Челнов задались вопросом, куда исчезли сигвеи, которые в 2011 году получили местные полицейские. По идее этот транспорт должен был использоваться сотрудниками ППС для патрулирования улиц.

В администрации города людям объяснили, что сигвеи эксплуатировались все в том же 2011 году, но после были отправлены на склад, так как у них закончился ресурс аккумуляторов. Власти заметили, что сигвеи находятся на "ответственном хранении".

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