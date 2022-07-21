Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 5:56

Обещанные выплаты солдаты-добровольцы из Татарстана будут получать поэтапно

Большую часть суммы им начислят только после того, как они окажутся на Украине, в ДНР или ЛНР
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет о тех мужчинах, которые вступили в именные батальоны «Алга» и «Тимер».

Речь идет о тех мужчинах, которые вступили в именные батальоны «Алга» и «Тимер».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана разъяснили, как добровольцы из именных батальонов «Алга» и «Тимер» получат свои единовременные выплаты. Как оказалось, деньги им будут отправлены частями: 60 тысяч рублей (по 15 тысяч в неделю) - после зачисления на службу и 200 тысяч рублей - после того, как солдаты окажутся на территории ДНР, ЛНР или Украины.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Напомним, сейчас добровольцы, вступившие в ряды именных батальонов «Алга» и «Тимер», проходят подготовку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram