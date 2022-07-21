Обещанные выплаты солдаты-добровольцы из Татарстана будут получать поэтапно

Речь идет о тех мужчинах, которые вступили в именные батальоны «Алга» и «Тимер». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана разъяснили, как добровольцы из именных батальонов «Алга» и «Тимер» получат свои единовременные выплаты. Как оказалось, деньги им будут отправлены частями: 60 тысяч рублей (по 15 тысяч в неделю) - после зачисления на службу и 200 тысяч рублей - после того, как солдаты окажутся на территории ДНР, ЛНР или Украины.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Напомним, сейчас добровольцы, вступившие в ряды именных батальонов «Алга» и «Тимер», проходят подготовку.

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