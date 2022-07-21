На время проведения крестного хода в городе был перекрыт ряд центральных улиц.
Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Утром в четверг, 21 июля, в Казани стартовал крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Он начался в стенах Благовещенского собора с праздничного молебна и закончится у Крестовоздвиженской церкви.
Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В мероприятии принимают участие жители различных районов Татарстана, а также 30 иерархов РПЦ со всей России.
На время проведения крестного хода в городе был перекрыт ряд центральных улиц и приостановлено движение некоторых автобусных маршрутов.
Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
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