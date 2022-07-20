Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о планах по задействованию Даниса Зарипова

По словам нового тренера, подготовка команды к новому сезону идет по плану. Фото: ak-bars.ru

В Казани прошла открытая тренировка игроков «Ак Барса» под руководством нового главного тренера Олега Знарока. После работы на льду со спортсменов он смог пообщаться с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, на какой стадии подготовки сейчас его подопечные, Знарок отметил, что ребятам сначала будет тяжеловато, но время у них еще есть, так что все идет по плану.

Говоря о приглашенном в тренерский штаб экс-наставника «Ак барса» Зинэтуле Билялетдинове, Знарок отметил его опыт.

– Если есть, чему поучиться, почему бы и не поучиться? Человек опытный, выиграл столько же Кубков. Еще до подписания контракта мы об этом знали, разговаривали. Наверное, даже можно меня назвать инициатором его приглашения, - цитирует пресс-служба клуба нынешнего наставника «барсов». - Мы с ним (Билялетдиновым – Ред.) знакомы с того момента, когда ещё играли друг против друга. Очень уважительно к нему отношусь, так же, как и он ко мне. Как он участвует в тренировочном процессе? Советуемся с ним, как лучше, он говорит что-то конкретное – пока все идет в порядке. Он видит какие-то нюансы по защитникам, персонально по какому-то игроку, потому что он их знает давно, обсуждаем.

Что же касается планов по использованию 41-летнего Даниса Зарипова в новом сезоне, то, по словам главного тренера «Ак Барса», если он попросит дать ему отдохнуть, то ему дадут это сделать, а так спортсмен сам хочет играть. Пока Зарипов играет в тройке с более молодыми Галимовым и Тарасовым.

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