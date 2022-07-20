В Чебоксарах изобрели бесшумный и экологичный трактор

Его планируют собирать полностью из отечественных комплектующих. Фото: minprom.cap.ru

Если закрыть глаза, то услышать, как он трогается и едет, можно только по скрипу новых шин о дорогу. В столице Чувашии инженеры местного завода изобрели и построили абсолютно бесшумный и экологичный трактор на электротяге. Так, что никакого тебе дизеля.

Отсутствие в применении углеродного топлива не только делает этот трактор другом природы, но и удешевляет его эксплуатацию. Как было подсчитано, за три года он «съесть» на один миллион рублей меньше, чем его дизельные собратья. А за пять лет, как уверяют разработчики, этот бесшумный электро-трактор и вовсе окупит себя на 100%.

- Внутри у него вместо двигателя внутреннего сгорания и гидростатической трансмиссии - аккумуляторная батарея и система электропривода, которая обеспечивает не только движение, но и работу навесного оборудования. Грузоподъемность трактора полторы тонны. Новая техника предназначена для теплиц, зоопарков, природных заповедников, где шум двигателей неуместен, - сообщает пресс-служба Минпромэнергетики Чувашии.

При этом, как заверяется, новый трактор очень прост в управлении: на панели отображается скорость и уровень заряда и есть только две педали - газ и тормоз. Время непрерывной работы этой машины восемь часов, а время зарядки около шести часов, причем от любой доступной розетки. Трактор развивает скорость до 30 километров, что вполне достаточно для поставленных перед ним задач.

Вскоре он появится на улицах Чебоксар – будет чистить улицы, скорее всего в самых популярных местах у туристов. Если появится интерес к этому трактору, в том числе и у других регионов России, то его производство поставят на поток.

ИЗ ЧЕГО СОБИРАЮТ

В рамках программы импортозамещения предприятие разработавшее новинку будет закупать те же аккумуляторы в Тюмени, а в целом почти все комплектующие производятся на месте. Это и рамы, и ведущий мост, и силовая установка, и кабина, и кузов.

Также самый важный элемент - электромоторы и редукторы, чебоксарское предприятие решило производить само. Там считают, что уже с 2023 года смогут полностью решить задачу по импортозамещению комплектующих.

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