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Общество20 июля 2022 15:02

Карту жителя Татарстана начнут выдавать в декабре 2022 года

Она совместит в себе проездной и ряд других важных документов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Она будет работать на базе платежной системы МИР

Она будет работать на базе платежной системы МИР

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый документ – Карту жителя Татарстана, в республике начнут выдавать уже в декабре этого года, пообещал 20 июля на пресс-конференции глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

По словам министра, одна карта позволит проходить авторизацию в разных государственных информационных системах . Напомним, по задумке, она должна объединить в себе проездной в общественном транспорте, СНИЛС, ИНН и полис обязательного медицинского страхования. Карта жителя Татарстана будет работать на базе платежной системы МИР и использовать все "зашитые" в нее полезные функции можно только на территории республики.

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