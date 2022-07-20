Карту жителя Татарстана начнут выдавать в декабре 2022 года

Она будет работать на базе платежной системы МИР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый документ – Карту жителя Татарстана, в республике начнут выдавать уже в декабре этого года, пообещал 20 июля на пресс-конференции глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

По словам министра, одна карта позволит проходить авторизацию в разных государственных информационных системах . Напомним, по задумке, она должна объединить в себе проездной в общественном транспорте, СНИЛС, ИНН и полис обязательного медицинского страхования. Карта жителя Татарстана будет работать на базе платежной системы МИР и использовать все "зашитые" в нее полезные функции можно только на территории республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram