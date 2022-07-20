В Нижнекамске сотрудники «Гемонта», требуя выплатить зарплату, заблокировали выезд из базы предприятия

В очередной раз камнем преткновения стала зарплата, а именно долги по ней перед рабочими.
Фото: Валерий РОМАНОВ
В эту среду, 20 июля, в Нижнекамске иностранные рабочие турецкой компании «Гемонт» массово вышли на забастовку. Они перекрыли выезд с производственной базы предприятия, требуя выплатить положенную им зарплату.
На место выехали сотрудники правоохранительных органов и местной прокуратуры. Представитель последней начал сбор информации о невыплате рабочим зарплаты. В итоге обошлось без стычек, и выезд с базы был деблокирован.
Напомним, это уже не первый раз, когда сотрудники «Гемонта» устраивают забастовки в Нижнекамске. Каждый раз поводом для этого становилась именно выплата зарплаты. В последний раз это произошло, когда рабочие не получали ее в течение трех месяцев. Ситуация находится под контролем прокуратуры.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram