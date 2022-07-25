«ВодоходЪ» проводит День открытых дверей на т/х «Кронштадт» в Чебоксарах

Мероприятие пройдет 30 июля.

Компания «ВодоходЪ» приглашает посетить День открытых дверей на премиальном теплоходе «Кронштадт» и больше узнать о новом формате речных круизов в классе «Водоход.Лайт».

День открытых дверей в Чебоксарах пройдет 30 июля в 10:00 и 12:00. В ходе экскурсии у вас будет возможность прогуляться по палубам теплохода «Кронштадт», осмотреть общественные помещения и каюты, а также познакомиться с сервисом на борту. Вы узнаете об особенностях и преимуществах нового класса речных круизов «Водоход.Лайт», а также сможете спланировать свое будущее путешествие.

Крупнейшая судоходная компания России «ВодоходЪ» организует круизные путешествия с 2004 года. В маршрутной сетке компании представлены круизы с посещением самых интересных мест нашей страны, в том числе круизы на Соловецкие острова, экспедиционные круизы по Енисею и круглогодичные туры по Байкалу. С каждым годом «ВодоходЪ» повышает популярность круизных путешествий по России, как комфортного и современного вида отдыха, предоставляя высокий сервис и сохраняя стандарты качества на борту своих теплоходов.

Чтобы забронировать билет и получить подробную информацию о мероприятии, переходите на сайт.