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Общество20 июля 2022 13:15

Завершился косметический ремонт на станции метро «Горки»

Там покрасили потолки и стены на платформе, а также обновили подсветку на путевых стенах
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Работу провели сотрудники МУП «Метроэлектротранс».

Работу провели сотрудники МУП «Метроэлектротранс».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани продолжают ремонтировать станции метрополитена. Так, в среду, 20 июля, завершился косметический работ на платформе станции «Горки».

Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» провели комплекс работ: шпаклевание, оштукатуривание и покраску стен. Также ими была восстановлена подсветка букв на путевых стенах и заменены лампы освещения.

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