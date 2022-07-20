Завершился косметический ремонт на станции метро «Горки»

Работу провели сотрудники МУП «Метроэлектротранс». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани продолжают ремонтировать станции метрополитена. Так, в среду, 20 июля, завершился косметический работ на платформе станции «Горки».

Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» провели комплекс работ: шпаклевание, оштукатуривание и покраску стен. Также ими была восстановлена подсветка букв на путевых стенах и заменены лампы освещения.

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