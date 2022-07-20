В Татарстане решили продавать билеты в Свияжск и Болгар через портал госуслуг

Также в планах запустить для татарстанского портала госуслуг чат-бот в телеграме. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С начала 2022 года через татарстанский портал госуслуг местные жители подали 72,7 тысяч заявлений на предоставление услуг в электронном формате. Самым популярным сервисом стала запись детей на поступление в первый класс – порядка 30 тысяч заявлений. На втором месте – получение пособия для детей из малообеспеченных семей, на третьем – утверждение границ земельного участка в кадастровом плане, сообщил 20 июля во время пресс-конференции глава Минцифры региона Айрат Хайруллин.

Министр также заявил, что к декабрю текущего года все государственные и муниципальные услуги в республике будут переведены в электронный формат. У доступным сейчас 219 сервисам добавят еще 91.

Среди новинок будут, например, доступны услуги для многодетных семей, онлайн-запись в автошколу и покупка билетов на популярные туристические направления - в Свияжск и Болгар. Кроме того, в планах ведомства запустить в telegram чат-бот республиканского портала госуслуг.

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