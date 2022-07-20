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Общество20 июля 2022 13:39

Первым замглавы Минздрава Чувашии стал Владимир Гладнев

До этого назначения он руководил управлением Росздравнадзора по Марий Эл
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Теперь у министра здравоохранения республики три заместителя.

Теперь у министра здравоохранения республики три заместителя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На должность первого заместителя министра здравоохранения Чувашии назначен Владимир Гладнев. Соответствующее распоряжение в среду, 20 июля, дал глава республики Олег Николаев.

Известно, что последние годы Гладнев руководил управлением Росздравнадзора по Марий Эл.

Отметим, что теперь у главы Минздрава Чувашии Владимира Степанова три заместителя: Владимир Гладнев, Ирина Левицкая и Сергей Тоцкий.

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