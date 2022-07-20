Подозреваемого во взятке сотрудника МЧС Татарстана отправили под домашний арест

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 20 июля, суд выбрал меру пресечения сотруднику МЧС Татарстана Динару Газизову, который подозревается во взятке. Ближайшие два месяца - до 18 сентября - мужчина проведет под домашним арестом. В это время будет расследоваться возбужденное в отношении него уголовное дело.

Напомним, по версии следствия, в 2022 году на территории одной из фирм Казани произошел пожар. В ходе проверки были выявлены нарушения противопожарной безопасности. Тогда подозреваемый предложил руководителю компании изготовить фиктивные документы о том, что ответственным за произошедшее является физическое, а не юридическое лицо. Таким образом можно было уменьшить размер штрафа. За свою помощь в этом деле Газизов попросил 70 тысяч рублей. Мужчину «взяли» с поличным в момент получения денег.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram