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Происшествия20 июля 2022 12:00

В Казани в озере с холодными родниками нашли тело пропавшего человека

Мужчину искали в течение трех последних дней
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина случившегося - нарушение правил поведения на воде.

Причина случившегося - нарушение правил поведения на воде.

Фото: МЧС Татарстана

В среду, 20 июля, в озере Лесное казанского поселка Северный было найдено тело 37-летнего мужчины, который утонул еще 17 числа. Спасатели обнаружили его в пяти метрах от берега в камышах на поверхности воды.

Причиной случившегося в МЧС Татарстана называют нарушение правил поведения на воде.

- Место для купания не оборудовано. Дно не исследовано, на дне бьют холодные родники, - говорят в ведомстве.

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