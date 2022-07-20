В Набережных Челнах еж укусил женщину так сильно, что у нее распух палец

Пострадавшая не знала, что эти безобидные с виду животные могут атаковать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Набережных Челнов проводила выходные с детьми на базе отдыха за городом, когда увидела возле их домика ежа. Женщина поймала его, чтобы показать остальным. Некоторое время животное терпело, а потом укусило ее за палец.

- Я даже не знала, что они кусаются! Палец распух, сильно болел, утром пришлось обратиться за помощью в травмпункт БСМП, а затем в свою поликлинику №9. Сегодня делаю последний шестой укол от бешенства, - говорит горожанка.

Врачи предупреждают, что диких животных лучше не трогать, даже если это безобидные с виду ежи. Их укусы могут привести к заражению опасными инфекциями или бешенством.

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