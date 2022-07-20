В Татарстане жителя Уфы, пойманного с 19 килограммами наркотиков, приговорили к 9 годам колонии

Данный приговор суда уже вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верхнеуслонский районный суд Татарстана признал 30-летнего жителя Уфы виновным сразу по двум уголовным статьям: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств».

- Приняв во внимание, что мужчина сам признал свою вину, суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Данное решение уже вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе ФСБ России по Татарстану.

Жителя Уфы сотрудники силового ведомства задержали в сентябре 2021 года на трассе в Верхнеуслонском районе. Он был за рулем автомобиля, в котором обнаружили и изъяли 19 килограмм наркотиков, большая часть из них имело синтетическое происхождение. Мужчина собирался продать все это на территории Уфы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram