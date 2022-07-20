Транспортная компания FESCO планирует связать Татарстан с рынком Юго-Восточной Азии

С представителями компании встретился бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 20 июля, в Татарстан прибыла делегация топ-менеджеров транспортно-логистической компании FESCO. Она планирует связать республику с рынком Юго-Восточной Азии за счет организации регулярных контейнерных поездов. Для этого специалистам нужно оценить потенциальную грузовую базу региона и перспективы развития рынка транспортно-логистических услуг и инфраструктуры.

- Расходы на транспортировку товаров составляют существенную часть их себестоимости, поэтому власти Татарстана нацелены на создание для татарстанского бизнеса условий по быстрой, удобной и надежной доставки их продукции в любую страну мира на конкурентных условиях, - заявил Уполномоченным при главе республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

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