Технопарк имени Рамеева в Казани планируется открыть к 30 августа

Общая площадь двух корпусов комплекса составит порядка 49 тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Технопарк имени Башира Рамеева на улице Спартаковская в Казани планируется открыть ко Дню города - 30 августа. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минцифразвития Татарстана Айрат Хайруллин.

По словам министра, работы по строительству объекта идут круглосуточно. Общая площадь технопарка составит почти 49 тысяч квадратных метров. Он, как и заявлялось изначально, будет состоять из двух корпусов: обновленного здания бывшей обувной фабрики «Спартак» и нового здания.

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