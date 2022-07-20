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Общество20 июля 2022 10:02

Технопарк имени Рамеева в Казани планируется открыть к 30 августа

Сейчас на объекте круглыми сутками ведутся строительные работы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Общая площадь двух корпусов комплекса составит порядка 49 тысяч квадратных метров.

Общая площадь двух корпусов комплекса составит порядка 49 тысяч квадратных метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Технопарк имени Башира Рамеева на улице Спартаковская в Казани планируется открыть ко Дню города - 30 августа. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минцифразвития Татарстана Айрат Хайруллин.

По словам министра, работы по строительству объекта идут круглосуточно. Общая площадь технопарка составит почти 49 тысяч квадратных метров. Он, как и заявлялось изначально, будет состоять из двух корпусов: обновленного здания бывшей обувной фабрики «Спартак» и нового здания.

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