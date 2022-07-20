С мультимиллиардера Алексея Семина сняты обвинения в повреждении объекта культурного наследия в Казани

Дело в отношении бизнесмена и УК «Капитал-Траст-Инвест» прекращено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С мультимиллиардера и бизнесмена Алексея Семина и УК «Капитал-Траст-Инвест» сняты обвинения в повреждении объекта культурного наследия в Казани. К такому решению пришли суды апелляционной и кассационной инстанций, которые не смогли определить, какой именно вред был причинен зданию Комплекса Адмиралтейской конторы.

- Нижестоящими судами не установлено, в чем именно выразилось повреждение объекта и какой вред был ему причинен. Указанные нарушения кассационный суд признал существенными, постановление незаконным и вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Татарстана, - сообщает пресс-служба управляющей компании.

В «Капитал-Траст-Инвест» также замечают, что Семин, как владелец инвестиционных паев, не управляет имуществом УК и не может иметь отношения к его возможному повреждению.

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