Миллиардер Олег Дерипаска назвал Казань «кузнецей умов»

Такое заявление предприниматель сделал в своем telegram-канале, комментируя победу российских школьников на международных Олимпиадах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска назвал Казань, Москву и Санкт-Петербург «кузнецами умов». Такое заявление он сделал в своем telegram-канале, комментируя победу российских школьников на международных Олимпиадах по физике и математике.

- Жаль лишь то, что «кузниц умов», как мы видим из рейтинга победителей этого года и предыдущих лет, на всю необъятную Россию не очень много — Санкт-Петербург, Казань, Москва. В регионах у нас много талантов, которые из-за существующих проблем общеобразовательной системы и пары показушных проектов просто не могут в полной мере реализовать свой потенциал, - написал Дерипаска.

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