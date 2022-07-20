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Происшествия20 июля 2022 8:26

Житель Татарстана признался, что убил брата топором за то, что тот не налил ему спиртное

Преступление произошло 18 июля в одном из домов села Муслюмово
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

34-летнему жителю села Муслюмово предъявлено обвинение в убийстве старшего брата. По версии следствия, 18 июля мужчина несколько раз ударил родственника топором по голове за то, что тот отказался наливать ему алкоголь и обругал.

Когда потерпевший скончался, злоумышленник сбежал. Задержать его удалось на следующий день в пригороде Нефтекамска. Свою вину мужчина признал полностью.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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