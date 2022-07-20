В Йошкар-Оле пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Йошкар-Оле начались поиски 58-летнего Вячеслава Майорова, который ушел из дома в неизвестном направлении и пропал во вторник, 19 июля. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Вячеслав ростом около 176 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем были: зеленая футболка, темно-зеленые брюки и темные кроссовки.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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