В Казани ограничат движение по улице Терегулова

Проезжая часть и тротуар будут перекрываться поэтапно с 26 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 26 июля в Казани начнет поэтапно ограничивать движение по улице Тереуголова. Причина этого - проведение работ по прокладке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, говорят власти города.

Так, с 26 по 29 июля будут перекрыты проезжая часть и тротуар возле дома №10, с 30 июля по 2 августа - проезжая часть у строящегося здания №23, с 3 по 6 августа - проезжая часть возле дома №18.

Автомобилистам следует заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.

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