Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 11:26

В Казани ограничат движение по улице Терегулова

Там будут прокладывать хозяйственно-бытовую и ливневую канализации
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Проезжая часть и тротуар будут перекрываться поэтапно с 26 июля.

Проезжая часть и тротуар будут перекрываться поэтапно с 26 июля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 26 июля в Казани начнет поэтапно ограничивать движение по улице Тереуголова. Причина этого - проведение работ по прокладке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, говорят власти города.

Так, с 26 по 29 июля будут перекрыты проезжая часть и тротуар возле дома №10, с 30 июля по 2 августа - проезжая часть у строящегося здания №23, с 3 по 6 августа - проезжая часть возле дома №18.

Автомобилистам следует заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram