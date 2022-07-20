Житель Чувашии разорвал берет и флаг ВДВ на могиле погибшего на Украине солдата

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: МВД Чувашии

В начале июля в полицию Чебоксар обратился местный житель, заявивший что кто-то осквернил могилу его брата - старшего лейтенанта, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Неизвестный разорвал берет и флаг ВДВ.

Части порванного флага были обнаружены в квартире подозреваемого. Фото: МВД Чувашии

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый - 32-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В его квартире были обнаружены части порванного флага. Мужчина не смог внятно объяснить полицейским причину своего поступка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает МВД по Чувашии.

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