На открытие и закрытие фестиваля мусульманского кино в Казани потратят 8 миллионов рублей

Необходимые средства будут выделены из бюджета Татарстана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Проведение церемоний открытия и закрытия XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино обойдется бюджету Татарстана в 8,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, деньги будут потрачены как на сами мероприятия, так и на размещение и развлечение гостей фестиваля - творческие встречи и экскурсии. Торжественное открытие должно состоятся в Казанской ратуше, закрытие - в КРК «Пирамида». Помимо шоу их вип-участников будет ждать фуршет и торжественный ужин.

Напомним, фестиваль мусульманского кино будет проходить в Казани с 7 по 11 сентября. В главный конкурс прошли 10 игровых картин из Бангладеша, Египта, Индии, Ирина, Казахстана, России, Турции и Шри-Ланки.

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