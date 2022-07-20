Пострадавший в результате ДТП в Апастовском районе мальчик скончался

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Фото: ГИБДД Татарстана

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 19 июля на 66 километре автодороги «Казань-Ульяновск» в Апастовском районе. Там автомобиль Renault съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате скончались 65-летняя женщина и восьмилетний мальчик. Водитель и его 42-летняя пассажирка получили травмы, сообщает ГИБДД Татарстана.

По предварительной информации, 43-летний мужчина за рулем иномарки выехал на встречку для обгона, не убедившись в безопасности маневра. По данным автоинспекторов, у него нет водительского удостоверения.

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