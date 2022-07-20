В Марий Эл «ГАЗель» сбила подростка на мотоцикле, который ехал по «зебре»

ДТП произошло на 18 километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 11:15 во вторник, 19 июля, на 18 километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе столкнулись автомобиль ГАЗ и кроссовый мотоцикл, за рулем которого был 13-летний мальчик. По предварительным данным, подросток пересекал дорогу по «зебре».

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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