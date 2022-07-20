«Туристы прибывают в шоке»: власти Елабуги начали убирать с улиц мусорные контейнеры

Местные жители публикуют в соцсетях фотографии того, во что превращаются улицы. Фото: соцсети

Жители Елабуги возмущены тем, что в городе начали убирать мусорные контейнеры. Из-за этого, по словам горожан, отходы скапливаются в урнах, а то и прямо на земле, после чего их растаскивают по улицам бездомные собаки. Ведь не все люди готовы ждать машину для ведерного сбора.

- Туристы, проезжая на автобусах, и ходя экскурсиями, прибывают в шоке от очередей жильцов с мусорными пакетами, ожидающих машину для так называемого ведерного сбора, - пишут в соцсетях местные жители.

Местные власти замечают, что решение о демонтаже контейнеров было принято федеральными органами.

- Ведерный сбор отходов уже активно применяется в Тукаевском и Мамадышском районах с 2015 года. Люди этих районов и улиц утилизируют отходы согласно предписанному порядку, никаких свалок не образуется, - отвечают горожанам в администрации района.

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