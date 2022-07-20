В ходе пожара в Ютазинском районе Татарстана погиб мужчина

Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Во вторник, 19 июля, на улице Тукая в селе Каракашлы Ютазинского района загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные установили, что полыхает кровля. В ходе тушения ими было обнаружено тело 46-летнего мужчины.

Общая площадь возгорания составила порядка 32 квадратных метров.

- В числе наиболее вероятных причин произошедшего - неосторожное обращение с огнем или курение в нетрезвом виде, - говорят в МЧС Татарстана.

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