В Чебоксарах разрабатывают программный продукт, который будет полностью независим от Microsoft Windows

Новый продукт собираются создать к началу лета 2024 года. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Предприятие из Чебоксар возьмется за разработку для промышленности кроссплатформенного программного продукта, который будет полностью независим от операционной системы Microsoft Windows и Intel.

- Разработка заменит иностранную операционную систему в процессорных модулях программируемых контроллеров, чтобы уменьшить зависимость от микросхем сетевых адаптеров, производство которых контролируется фирмой Intel, - отметили в пресс-службе Минпромэнергетики Чувашии.

Проект разработки обойдется в 127 миллионов рублей. Из них 90 миллионов чебоксарское предприятие получит в качестве займа от Фонда развития промышленности Чувашии на НИОКР. При этом разработчика еще и освободят на один год от уплаты основного долга. Планируется, что новый продукт начнут выпускать уже в июне 2024 года. Пока проект находится на этапе разработки прототипов программного обеспечения и электронных модулей.

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