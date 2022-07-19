В Казань с хаджа вместе с первыми паломниками вернулся муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Самолет с паломниками прибыл в ночь на 19 июля. Фото: dumrt.ru

В ночь на 19 июля в аэропорт Казани из хаджа вернулась первая группа паломников Татарстана. Вместе с ними святые места посетил и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. В поездку 1 июля отправились 67 местных мусульман.

- Человек, совершивший хадж, как будто рождается заново: он освобождается от греха, очищает душу. Теперь же надо воздержаться от харама (греха – Ред.), - отмети по возращении Камиль хазрат Самигуллин.

Отметим, что на обратном пути во время перелета из Джидды в Стамбул 62-летней хаджии из Татарстана стало плохо. Сопровождавшие паломников врачи оказали ей всю необходимую помощь и при приземлении на «скорой» доставили в местную клинику, где женщина до сих пор и находится.

Всего в 2022 году хадж совершили 810 паломников из Татарстана, 272 из них – это женщины, а 558 - мужчины. Последние группы хаджиев из республики вернуться в Казань 22 и 23 июля, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

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