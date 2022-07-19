В Казани на время крестного хода свои маршруты изменят четыре автобуса

По новому они будут ходить 21 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот четверг, 21 июля, во время крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви не только перекроют ряд улиц, но также свои маршруты изменят автобусы №№22, 28, 28а и 89, сообщили в комитете по транспорту Исполкома города.

Так, с 7.00 до 13.00 общественный транспорт по маршруту №22 двигаясь со стороны энергоуниверситета будет двигаться по Кремлевской дамбе – пл.Тысячелетия – ул.Лево-Булачной – ул.Пушкина – ул.Горького – ул.Н.Ершова, далее по маршруту. В обратном направлении автобусы проследуют по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Право-Булачной – пл.Тысячелетия – Кремлевской дамбе и далее по прежнему маршруту.

№28 будут ехать по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Право-Булачной – пл.Тысячелетия – Кремлевской дамбе и далее по маршруту.

Автобусы №28а проследуют по Кремлевской дамбе – пл.Тысячелетия – ул.Лево-Булачной – ул.Пушкина – ул.Горького – ул.Н.Ершова, а после по прежнему маршруту.

№89, двигаясь в сторону энергоуниверситета, будет ходить по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Право-Булачной – пл.Тысячелетия – Кремлевской дамбе и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы данного маршрута проедут по Кремлевской дамбе – пл.Тысячелетия – ул.Лево-Булачной – ул.Пушкина – ул.Горького – ул.Н.Ершова, а после по прежнему маршруту.

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