В Татарстане простились с погибшим во время спецоперации на Украине Константином Звонаревым

Сержанта представили к ордену Мужества посмертно. Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

Исполняя свой воинский долг во время проведения спецоперации на Украине, 38-летний командир отделения мотострелкового взвода Константин Звонарев получил ранения и был отправлен в больницу Санкт-Петербурга. Несмотря на все усилия врачей сержант скончался.

Его тело доставили на родину в село Мордовская Кармалка Лениногорского района Татарстана. Константин Звонарев представлен к ордену Мужества посмертно. В этот вторник, 19 июля, прошла церемония прощания с погибшим.

- Мы должны самой высокой мерой отдавать должное погибшим бойцам — нашим героям, нашим защитникам, — отметил глава района Рягат Хусаинов во время прощания с погибшим.

У Константина Звонарева осталась жена и маленькая дочка.

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