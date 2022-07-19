Экс-ректора КФУ Ильшат Гафурова оставили под стражей в московском СИЗО

Арест продлен почти до конца октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы рассмотрев в этот понедельник вопрос о продлении ареста, находящегося в камере столичного СИЗО экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Так, было решено, что обвиняемый в подстрекательстве к заказному убийству пробудет в камере до 25 октября 2022 года, пока идет следствие по его уголовному делу.

Напомним, Гафурову предъявлено обвинение в причастности к заказному убийству елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

Ректор был задержан в Казани 21 декабря после после вручение премии «Студент года». Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО и похоже пока выпускать оттуда не собирается.

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