Роман Булатов назначен первым зам главы Исполкома Нижнекамского района

Назначенному чиновнику 37 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании совета депутатов Нижнекамского района и его центра было оглашено, что пост первого зам главы Исполкома займет 37-летний Роман Булатов, который последние семь лет числился на ложности заместителя гендиректора АО «Татэнерго».

Известно, что Роман Булатов в свое время окончил Современную гуманитарную академию по специальности «юриспруденция», а также по этой специальности Московский пограничный институт федеральной службы безопасности России и прошел профессиональную переподготовку в КФУ.

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