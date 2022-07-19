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Общество19 июля 2022 14:24

Роман Булатов назначен первым зам главы Исполкома Нижнекамского района

До этого он занимал должность заместителя гендиректора АО «Татэнерго»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Назначенному чиновнику 37 лет.

Назначенному чиновнику 37 лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании совета депутатов Нижнекамского района и его центра было оглашено, что пост первого зам главы Исполкома займет 37-летний Роман Булатов, который последние семь лет числился на ложности заместителя гендиректора АО «Татэнерго».

Известно, что Роман Булатов в свое время окончил Современную гуманитарную академию по специальности «юриспруденция», а также по этой специальности Московский пограничный институт федеральной службы безопасности России и прошел профессиональную переподготовку в КФУ.

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