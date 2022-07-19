Меню космонавтов: ТМ «Махеевъ» расширяет рацион питания для команды МКС

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Согласно протоколу дегустационного совещания по оценке качества продуктов промышленного производства, проведенного отделом космического питания НИИ ПИ и СИТ, филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», меню космонавтов Международной космической станции пополнится 10 новыми позициями ТМ «Махеевъ». В рацион космонавтов включат один деликатесный и четыре майонезных соуса, три джема и два топпинга. Команда МКС во главе с командиром экспедиции Олегом Артемьевым с нетерпением ждет доставки.

Уже более десяти лет АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ») радует космонавтов своей продукцией и получает слова благодарности прямо с орбиты. Шесть лет назад космонавт МКС Сергей Волков выложил в соцсети фото клюквенного джема ТМ «Махеевъ», а спустя два года космонавт Сергей Новицкий поделился кадрами новогоднего стола в открытом космосе. На фото – кетчуп и горчица ТМ «Махеевъ». Добрались до безвоздушного пространства аджика и хрен, а теперь еще и соусы, и топпинги производителя из Татарстана.

- Питание космонавтов курирует особая комиссия, в ее составе: специалисты отдела космического питания филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», инженеры и космонавты. Сначала проводится дегустация – органолептическая оценка качества пищевой продукции по нескольким параметрам: консистенция, цвет, вкус и запах. Затем «продукты-победители» отправляют на микробиологические исследования. В случае положительных результатов их включают в “Перечень продуктов промышленного производства, рекомендованных для питания космонавтов”, и они отправляются на МКС. Представьте себе: товары, которые попадают на стол космонавтам, можно купить в магазине! Это наша самая обычная продукция, а не какая-то особенная, выпущенная лимитированным тиражом. Качество 100-процентное – и на земле, и в космосе! – говорит PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина.

На дегустацию были представлены деликатесные соусы пяти наименований, майонезные соусы семи наименований, джемы трех и топпинги двух наименований, выпускаемые брендом «Махеевъ» по СТО и ГОСТ. В составе – исключительно натуральные ингредиенты: в соусах – томатная паста, масло подсолнечное рафинированное, яблочное пюре, яичный желток сухой, специи и др., в джемах – натуральные фрукты и ягоды. Дегустационная комиссия убедилась: образцы продукции не содержат ГМО и консервантов, соусы, джемы и топпинги имеют однородную консистенцию, приятный вкус и запах с оттенком внесенного наполнителя.

Наивысшие оценки по органолептическим показателям были поставлены: деликатесному соусу «Пять перцев», майонезным соусам «Сметанный с грибами», «Сливочно-чесночный», «Тар-тар», «Бургер-соус», топпингам «Молочный с какао» и «Мягкая карамель», джемам «Из фейхоа», «Персик-манго», «Груша и банан с экстрактом ванили». По итогам микробиологических исследований эти позиции включили в «Перечень продуктов промышленного производства, рекомендованных для питания космонавтов». Уже скоро они отправятся на МКС.

- Права представлять Землю в космосе удостаиваются лучшие продукты. Рацион питания космонавтов регламентирован и тщательно выверен по составу полезных веществ, витаминов, минералов. Наша продукция соответствует строгим критериям пользы, питательности и вкуса, поэтому вот уже более десяти лет ТМ «Махеевъ» неизменно присутствует в космическом меню», – подчеркнула Аделя Абдуллина.

СПРАВКА

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России.

Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тысячи квадратных метров, а площадь складских помещений – более 22 тысячи квадратных метров. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 350 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Сайты компании: essenproduction.com и maheev.ru