В Казани из-за строительства Вознесенского тракта поменяли схему движения по проспекту Победы

Изменения вступят в силу с 20 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С этой среду, 20 июля, в столице Татарстана на месте строительства развязки с Вознесенским трактом. Меняется схема движения транспорта по проспекту Победы.

Так, будет открыто прямое автомобильное сообщение на участке от улицы Минская до улицы Закиева в сторону Мамадышского тракта. Со стороны последнего на том же отрезке движение машин все еще будет осуществляться по временной объездной дороге.

- Также в связи со строительством Вознесенского тракта до 4 августа закрыто движение легковых автомобилей по улице Фучика - от улицы Минская до улицы Закиева. Объехать данный участок можно через проспект Победы, улицы Минская и Закиева, - напоминают в комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Схема объезда. Фото: скриншот

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